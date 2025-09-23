मलठण रुग्णालयाला अखेर निधी
सागर रोकडे : सकाळ वृत्तसेवा
कवठे येमाई, ता. २३ : कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारलेले मलठण (ता. शिरूर) येथील ग्रामीण रुग्णालय गेल्या पाच वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत होते. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच रुग्णालयातील फर्निचर, सीमाभिंत, विद्युतीकरण कामांसाठी शासनाने दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
या रुग्णालयाला रखडलेले काम, अपुऱ्या सुविधा यामुळे समस्यांचे ग्रहण लागले होते. रुग्णालयाच्या अपूर्ण कामामुळे रुग्णांना योग्य सेवासुविधा मिळत नसल्याने खासगी दवाखान्यांची वाट धरावी लागत होती. सद्यःस्थितीत तब्बल आठ कोटी २५ लाख ९२ हजार रुपये खर्चून पूर्ण केलेले रुग्णालयाचे औपचारिक हस्तांतरणच अपूर्ण होते. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच आरोग्य विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग खडबडून जागे झाले. दोन्ही विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात भेट देत रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सूर्यकांत कुंभार यांनी रुग्णालयाची पाहणी करून त्रुटींचा आढावा घेतला. योग्य देखभाल न झाल्यामुळे झालेली हानी दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शस्त्रक्रिया विभागातील कामे, छताची डागडुजी आदी कामांना गती मिळाली आहे.
दरम्यान, पुणे विभागाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनीही रुग्णालयाला भेट देऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. फर्निचर व इतर आवश्यक सोयी सुविधांसाठी दोन वर्षांपासून रखडलेल्या प्रस्तावाची माहिती घेतली. त्यानंतर मंत्रालयातील हालचाली झाल्याने तातडीने कार्यवाही सुरू झाली. उर्वरित कामासाठी निधी मंजूर झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत ‘सकाळ’चे आभार मानले.
मलठण ग्रामीण रुग्णालयाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. रुग्णालय २४ तास सुरू ठेवताना वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवासस्थानी राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रुग्णांना दर्जेदार व परिपूर्ण सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सदैव कटिबद्ध राहतील. यामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. सूचनांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
डॉ. भगवान पवार, आरोग्य उपसंचालक, पुणे विभाग
ग्रामीण रुग्णालयातील अपुऱ्या सेवा सुविधा व रखडलेले काम याबाबत ‘सकाळ’ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानंतर शासनाने दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे ‘सकाळ’चे मनापासून आभार मानतो.
- अविनाश घोगरे, शिरूर तालुका संघटक, मनसे
ग्रामीण रुग्णालयासंदर्भात ‘सकाळ’मधे वृत्त प्रसिद्ध होताच या भागाचे लोकप्रतिनिधी, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यांनी तातडीने शासन दरबारी पाठपुरावा केल्याने राज्य शासनाने रुग्णालयातील कामासाठी निधी मंजूर झाला आहे. निधीची उपलब्धता झाल्याने रुग्णालयाचा कारभार सुधारण्यास मदत होईल व रुग्णांना आणखी चांगल्या प्रकारे आरोग्य सुविधा मिळतील.
- माधुरी थोरात, सरपंच, मलठण
01447, 01448
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.