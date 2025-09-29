मलठण- लाखेवाडी रस्ता खड्डेमय
सागर रोकडे : सकाळ वृत्तसेवा
कवठे येमाई, ता. २९ : मलठण ते कान्हूर मेसाई (ता. शिरूर) मार्गावरील मलठण- लाखेवाडी या साडेचार किलोमीटर अंतराचा रस्ता अक्षरशः खड्डेमय झाला आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून ये- करताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
या रस्त्यावरील डांबरीकरण उखडून खोलवर पडलेले खड्डे, त्यात साचलेले पावसाचे पाणी आणि खचलेल्या साइडपट्ट्या यामुळे प्रवास जीवघेणा ठरत आहे. रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. पावसाळ्यात या रस्त्यावर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. शिरूर- राजगुरुनगर मार्गावरील हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याने आणि अष्टविनायक महामार्गाशी जोडला गेल्याने एसटी बसेससह शेकडो वाहनांची सतत वर्दळ असते.
सध्या नवरात्रोत्सव सुरू असल्याने कान्हूर येथील मेसाई देवीच्या दर्शनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो भाविक येत आहेत. त्यांना या खड्ड्यांमुळे मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्त्याच्या कडेला उगवलेल्या झुडपांमुळे अपघाताची शक्यता आहे. हे खड्डे एखाद्याच्या जिवावर बेतण्याअगोदर तातडीने दुरुस्ती करावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
मलठण- लाखेवाडी रस्ता
अंतर : ४.५० किलोमीटर
खड्डे : ८४ ते ९०
निधी - सध्या निधी मंजूर नाही.
मलठण ते लाखेवाडी रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वारंवार छोटे- मोठे अपघात होत आहेत. हे खड्डे जीवघेणे ठरू शकतात. त्यामुळे संबंधित विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी.
- आशिष जगताप, वाहनचालक, मलठण
मलठण ते लाखेवाडी दरम्यानच्या रस्त्याची पाहणी करणार आहे. पाऊस कमी होताच तातडीने खड्डे भरण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.
- सूर्यकांत कुंभार, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
01462
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.