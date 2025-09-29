कवठे येमाईतील बंधाऱ्याला भगदाड
कवठे येमाई, ता. २९ : घोड नदीला आलेल्या पुरामुळे कवठे येमाई– फाकटे (ता. शिरूर) गावांना जोडणाऱ्या फत्तेश्वर बंधाऱ्याला सोमवारी (ता.२९) सकाळी भगदाड पडले. त्यामुळे हा पूल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहतुकीसाठी तत्काळ बंद केला आहे. नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून डिंभा धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने घोडनदीला पूर आला. पाण्याच्या तीव्र प्रवाहामुळे बंधाऱ्याला भगदाड पडल्याने अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिंगळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे विभाग व महसूल प्रशासनाला माहिती दिली.
यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी रामदास आरदवाड, शलाका भालेराव, अभियंता अजित येवले, कृषी सहायक नंदू जाधव, टाकळी हाजी दूरक्षेत्राचे पोलिस कर्मचारी शरद वारे, शंकर बल्लाळ तसेच सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिंगळे, निखिल घोडे, पांडुरंग भोर आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. पुलावर सूचना फलक लावून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तत्काळ वाहतूक बंद करण्यात आली.
