सविंदण्यात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी
कवठे येमाई, ता.१३ : सविंदणे (ता. शिरूर) येथे श्री काळभैरवनाथ महाराजांचा जन्माष्टमी सोहळा पार पडला. या निमित्ताने गुरुवारी (ता. १३) दर्शनासाठी मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली होती.
काळभैरवनाथ जन्मोत्सवानिमित्त दरवर्षी अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी अखंड हरिनाम सप्ताहाचे ५२ वे वर्ष होते. सप्ताहकाळात हरिपाठ, ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण, भजन, कीर्तन आदी धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. याप्रसंगी दिगंबर महाराज नरवडे (आळंदी देवाची) यांचे देवजन्माचे कीर्तन झाले. तर आज गुरुवारी सकाळी हभप अशोक महाराज शिंदे यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
जयकुमार मोटे आणि अरुणकुमार मोटे यांच्या वतीने महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. सरपंच मनीषा नरवडे व उपसरपंच मालुबाई मिंडे यांच्या पुढाकारातून मंदिर व परिसर फुलांच्या आकर्षक सजावटीने उजळून निघाला होता. येथे दर रविवारी सायंकाळी देवाची छबिना मिरवणूक काढण्याची परंपरा असून, त्यात सर्वजण मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. भैरवनाथ जन्मोत्सव सोहळ्यासाठी पुणे, मुंबईसह परिसरातील हजारो भाविकांनी हजेरी लावली होती. याप्रसंगी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार पोपटराव गावडे, देवदत्त निकम, प्रदीप वळसे पाटील, डॉ. सुभाष पोकळे, बाळासाहेब डांगे, माऊली ढोमे, मुकुंद नरवडे, सावित्रा थोरात आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.