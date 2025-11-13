मलठणला रोहित्र फोडून तांब्याच्या तारांची चोरी
कवठे येमाई, ता. १३ : मलठण (ता. शिरूर) येथे चोरट्यांनी शेतातील विद्युत रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारा आणि आॅईलची चोरी केल्याची घटना बुधवारी (ता. १२) रात्रीच्या सुमारास घडली. यामुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ इंद्रजित दामोधर खरसाडे (रा. मलठण) यांनी याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
बुधवारी (ता. १२) सकाळी स्थानिक शेतकरी विश्वास दंडवते हे शेतात गेले होते. यावेळी त्यांना शेतातील विद्युत रोहित्र फोडलेले असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी याबाबत तत्काळ महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. महावितरणच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली असता चोरट्यांनी रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारा व आॅईल लंपास केल्याचे उघड झाले. यामुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला. पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडथळा निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार अरुण उबाळे करत आहेत.
