टाकळी हाजी परिसरात अवैध धंद्याचा उच्छाद
कवठे येमाई, ता. ७ : टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्राच्या हद्दीतील गावांमध्ये अवैध दारू, गुटखा विक्रीच्या घटनांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला असून चोरी, अपघात व हाणामारीच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे कायदा- सुव्यवस्थेची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. याकडे पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे उघड दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी असलेले दूरक्षेत्राचे शासकीय पोलिस वाहन बंद पडल्याने गेल्या काही दिवसांपासून रात्रगस्त ठप्प झाली आहे. वाहन दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याने व अधिकारी दूरक्षेत्राकडे फिरकत नसल्याने कामकाज खोळंबले असून, याचा परिणाम गावांतील कायदा- सुव्यवस्थेवर होत आहे. तसेच, ग्रामीण भागात पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील समन्वय वाढविण्यासाठी व वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी ‘एक गाव, एक पोलिस’ राबविलेली योजना तालुक्यात कागदावरच असून, बहुतांश गावांतील नागरिकांना व पोलिस पाटलांनाच याची कल्पना नसल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, नेमणुकीवर असलेले काही अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्षात दूरक्षेत्रात अनुपस्थित राहत, कामानिमित्त शिरूर पोलिस ठाण्यात असल्याचे सांगत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणत्याही छोट्या- मोठ्या कामासाठी नागरिकांना शिरूर पोलिस ठाण्याचा रस्ता धरावा लागत आहे. यातून बेट भागातील नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विद्युत रोहित्र, कृषी पंप, केबल चोरीच्या तक्रारी वाढल्या असून, त्यांचा तपास लागण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. टाकळी हाजी दूरक्षेत्र हद्दीतील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दबंग पोलिस अधिकारी, तसेच दूरक्षेत्रासाठी नवीन वाहन उपलब्ध करून देण्याची व नियमित रात्रगस्त सुरू करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
रात्रगस्त नियमित सुरू ठेवण्याबाबत प्रभारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. तसेच, अवैध दारू धंदे व गुटखा विक्री संदर्भात नागरिकांनी आम्हाला माहिती दिल्यास त्यांचे नाव गोपनीय ठेवून विशेष पथकाद्वारे कठोर कारवाई करण्यात येईल. तालुक्यात ग्राम सुरक्षा यंत्रणा व ग्राम सुरक्षा दलाच्या मदतीने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. तसेच, पोलिस व नागरिक यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी ‘एक गाव, एक पोलिस’ ही मोहीम प्रभावीपणे राबविणार आहोत.
- प्रशांत ढोले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, शिरूर
