उघड्या चेंबरमध्ये कोसळल्याने कवठ्यात दुचाकीस्वार जखमी
कवठे येमाई, ता. १४ : अष्टविनायक महामार्गावरील कवठे येमाई (ता. शिरूर) येथे महामार्गालगतच्या गटार लाईनवरील उघडे चेंबर अपघातांना निमंत्रण देत आहे. गेल्या आठ दिवसांत चार अपघात घडले आहेत. या चेंबरमध्ये शनिवारी (ता.१३) रात्रीच्या सुमारास दुचाकीस्वार दुचाकीसह कोसळल्यायाने जखमी झाला.
श्री येमाई देवी मंदिर चौकाजवळील रामदेव बाबा स्टील दुकानासमोरील व गावातील इतर उघड्या चेंबर्समुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. दरम्यान, शनिवारी रात्रीच्या सुमारास नीलेश मिंडे हे दुचाकीवरून आपल्या सविंदणे (ता. शिरूर) गावी निघाले असताना, अंधारात रस्त्यालगत असलेले उघडे चेंबर त्यांच्या निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे ते थेट दुचाकीसह ते चेंबरमध्ये कोसळले.
घटनेची माहिती मिळताच टाकळी हाजीचे माजी सरपंच दामू घोडे, बाळासाहेब डांगे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन जखमींची विचारपूस करत तातडीची मदत केली. यावेळी चेंबरची त्वरित दुरुस्ती न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
