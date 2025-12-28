मलठण येथे रोहित्र फोडले; तांब्याच्या तारा लंपास
कवठे येमाई, ता. २८ : मलठण (ता. शिरूर) येथे चोरट्यांनी विद्युत रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारांची चोरी केल्याची घटना शनिवारी (ता. २७) रात्रीच्या सुमारास घडली. यामुळे परिसरातील वीजपुरवठा पूर्णतः खंडित झाला असून, सध्या कांदे लागवडीचा हंगाम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
गणपतीमाळ परिसरातील स्थानिक शेतकरी शनिवारी सकाळी शेतात गेले असता त्यांना शेतातील विद्युत रोहित्र फोडलेले आढळून आले. त्यांनी याबाबत तत्काळ महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. महावितरणच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली असता चोरट्यांनी रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारा लंपास केल्याचे उघड झाले. यामुळे मलठणच्या गणपतीमाळ परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला असून पिकांना पाणी देण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कांदे लागवडीसाठी पाणी अत्यावश्यक असताना वीज नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ इंद्रजित दामोदर खरसाडे (रा. मलठण, ता. शिरूर) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. वाढत्या चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी नियमित रात्रगस्त सुरू ठेवण्याची व चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
