आकाशात रंगीबेरंगी पतंगांची उधळण
पाबळ, ता. १३ : मकर संक्रांत सणाच्या पार्श्वभूमीवर पतंग उडविण्याचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. शाळकरी मुले, युवक-युवती आकाशात रंगीबेरंगी पतंगांची उधळण करताना दिसत आहेत. मात्र, या आनंदोत्सवास आपल्या देशाची अमूल्य नैसर्गिक संपत्ती असलेल्या पक्ष्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी सजग राहत नायलॉन मांज्याचा वापर न करता साध्या सुरक्षित दोऱ्याचा वापर करावा, असे आवाहन निसर्ग वन्यजीव सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
मकर संक्रांत हा वर्षाच्या सुरुवातीला येणारा आनंद, स्नेह आणि उत्साहाचा सण आहे. महिलांकडून वाण वाटप, शुभेच्छांचे आदान-प्रदान तर लहान मुलांपासून युवकांपर्यंत सर्वांमध्ये पतंग उडविण्याची लगबग पाहायला मिळते; मात्र अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या चायनीज मांज्यामुळे हा सण पक्ष्यांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. पतंग झाडांवर अडकल्यानंतर अनेक ठिकाणी मांजा तसाच सोडून दिला जातो. या झाडांवर अडकलेल्या मांज्यामध्ये पक्षी अडकून गंभीर जखमी होतात. काही पक्षी अपंग होतात, तर काहींना आपला जीव गमवावा लागतो. मांज्यामुळे दुचाकीस्वार, पादचारी यांनाही अपघाताचा धोका निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पतंग उडवण्याचा आनंद मोकळ्या व सुरक्षित जागी घ्यावा. तसेच कुठेही पक्षी मांज्यामध्ये अडकलेला आढळून आल्यास त्वरित वनविभाग किंवा जवळील प्राणिमित्रांना माहिती द्यावी, असे आवाहन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शेरखान शेख, उपाध्यक्ष अभिजित वाघमारे, सचिव अमर गोडांबे, सहसचिव सूरज वाघमारे, संचालक दत्ता कवाद, अल्ताफ सय्यद, बाळासाहेब मोरे आदी पक्षिमित्रांनी केले आहे.
अशी घ्या काळजी
चायनीज मांज्याचा वापर टाळावा; केवळ साध्या व सुरक्षित धाग्याचा मांजा वापरावा
पतंग उडविण्यासाठी मोकळ्या जागेची निवड करावी; झाडे, वीजतारा व इमारतींपासून दूर राहावे
झाडांवर पतंग किंवा मांजा अडकणार नाही याची दक्षता घ्यावी
झाडांवर अडकलेला मांजा किंवा पतंग तत्काळ काढून टाकावा
पक्षी, प्राणी व माणसांना इजा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी
लहान मुलांनी प्रौढांच्या देखरेखीखालीच पतंग उडवावेत
वापरलेला मांजा, कागद व कचरा रस्त्यावर किंवा मोकळ्या जागेत टाकू नये
कुठेही पक्षी मांज्यामध्ये अडकलेला दिसल्यास त्वरित वनविभाग किंवा प्राणिमित्रांना कळवावे
