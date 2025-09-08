आंबोली- विराम रस्ता खचला
पाईट, ता. ८ ः खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील आंबोली- विराम रस्त्यावर कोमलवस्तीजवळ संततधार पावसामुळे रस्ता खचला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे.
तुकाराम नंदू शिंदे यांच्या घरासमोरील दक्षिण बाजूस संततधार पावसाने रस्ता खचला आहे. या खचलेल्या रस्त्यालगतच पाण्याने तुडूंब भरलेली गावची सार्वजनिक विहीर आहे. तसेच, खचलेल्या रस्त्याच्या आतील बाजूची खडी निघू लागल्याने पोकळी निर्माण झाली आहे. या रस्त्यावरून वाहनांची दिवस- रात्र वर्दळ सुरू असते. झाडेझुडपे जास्त प्रमाणात वाढलेली असल्याने हा खचलेला रस्ता वाहनचालकांच्या नजरेस येत नाही. या रस्त्यावरून वांद्रा गावाकडे जाणाऱ्या पर्यटकांच्या गाड्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
02601
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.