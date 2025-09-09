खेड तालुक्यातील शेतकरी चिंतातूर
पाईट, ता. ९ : खेडच्या पश्चिम भागातील अनेक गावातील भात पिकावर करपा रोग व खोड किडीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्यामुळे उत्पन्नात सुमारे ३० ते ४० टक्के घट येण्याची शक्यता निर्माण शेतकरी चिंतातूर झाला आहे.
खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागात दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस रोहिणी नक्षत्राच्या मुहूर्तावर धुळवाफेवर भाताची पेरणी केली जाते. मात्र, यावर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून पावसाला सुरुवात झाल्याने येथील शेतकऱ्यांना धुळवाफेवर पेरणी करता आली नाही. ही पेरणी जुलै महिन्यात काही दिवस मिळालेल्या उघडीपीत करण्यात आली.
पीक दीड ते दोन महिन्याचे असून आंबोली, विराम, भलवडी, आढे, तोरणे खुर्द, वांद्रा, औंढे, सुपे सातकरवाडी, कोहिंडे खुर्द व इतरही भागात भात पिकावर करपा रोग व खोड किडीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्यामुळे उत्पन्नात सुमारे ३० ते ४० टक्के घट येण्याची शक्यता असल्याचे आंबोली येथील शेतकरी देवराम शिंदे, विजय खंडागळे, सुधीर शिंदे, वसंत शिंदे यांनी सांगितले.
