कोये- धामणे रस्त्यावरील खड्डे बुजविले
पाईट, ता. १२ ः खेड तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोये ते धामणे फाटा या तीन किलोमीटर रस्त्यावरील मोठे खड्डे माजी जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील व मित्रपरिवार यांनी लोकसहभागाद्वारे मुरूम टाकून बुजविले आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबत ‘सकाळ’नेही वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने करणे गरजेचे होते. मात्र, याबाबत या विभागाची उदासीनता दिसून येत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. गेली अनेक महिन्यापासून खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील बहुतांश रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झालेली असून, याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. कोये- धामणे रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे अनेक वाहनांचे अपघात झाले आहेत. दुचाकीस्वार खड्ड्यात पडून जखमी झाले आहेत. अक्षरशः या रस्त्यावरून प्रवास नकोसा झाला असल्याचे अनेक नागरिकांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. या रस्त्यावर बुट्टेपाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हातात फावडे घेऊन खड्ड्यात मुरूम भरला. याकामी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जेसीबी, हायवा ट्रक उपलब्ध करून दिले होते.
गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरती डागडुजीसाठी
याआधी सदर रस्त्यासाठी डांबरीकरण मंजूर झालेले होते पण ते काम रद्द करून त्याऐवजी कॉंक्रिटीकरणासाठी पीएमआरडीने निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे हा रस्ता खड्डेमुक्त राहील. यासाठी साधारणपणे दोन- तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. ही गैरसोय लक्षात घेऊन या रस्त्याची तात्पुरती डागडुजीसाठी मुरूम टाकून खड्डे बुजविले आहेत.
02622
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.