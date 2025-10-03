भावाच्या खुनाप्रकरणी दोघांना सश्रम जन्मठेप
पाईट, ता. ३ : जमिनीच्या वादातून मोठ्या भावाचा खून केल्याप्रकरणी दोन भावांना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा खेड (राजगुरुनगर) येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी ठोठावली आहे.
बाबाजी नामदेव घेवडे (वय ५२), दिलीप नामदेव घेवडे (वय ५८, दोघेही रा. घेवडेवाडी, कारेगाव, ता. आंबेगाव) असे शिक्षा सुनावलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या खटल्याची सविस्तर माहिती अशी की,मंचर पोलिस ठाण्याच्या कार्यकक्षेत घेवडेवाडी, कारेगाव (ता.आंबेगाव) येथे २६ एप्रिल २०१६ मध्ये जमिनीच्या वादातून गणपत नामदेव घेवडे (वय ५८) यांचा बाबाजी नामदेव घेवडे, दिलीप नामदेव घेवडे या दोघा भावांनी कुऱ्हाड व कोयत्याने वार करून निर्घृण खून केला होता. तर मयताचा मुलगा आणि पत्नीवरही कुऱ्हाड,कोयत्याने वार करून त्यांच्या खुनाचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी मृताची पत्नी हौसाबाई गणपत घेवडे यांनी मंचर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. मंचरचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक एस. बी. गोडसे यांनी तपास करून दोन्ही आरोपींना ३० एप्रिल २०१६ ला अटक केली होती. हा खटला न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांच्याकडे सुरू होता. या घटनेत सहायक सरकारी अभियोक्ता विकास देशपांडे, संतोष वाघ यांनी १६ साक्षीदार तपासले.तसेच फिर्यादीचे वकील ॲड. हेमंत बगाटे, ॲड. केदार गुरव व ॲड. ऋषिकेश पाटील यांनी दोन साक्षीदारांची साक्ष घेतली. यामध्ये सरकारी पक्षाचा प्रभावी युक्तिवाद आणि फिर्यादीची साक्ष महत्त्वाची ठरली. न्यायाधीश पोळ यांनी आरोपी बाबाजी नामदेव घेवडे, दिलीप नामदेव घेवडे या दोघा भावांना खून प्रकरणी सश्रम जन्मठेप व मयताचा मुलगा, पत्नी यांच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. कोर्ट पैरवी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक सुनील सोळसकर व कोर्ट अंमलदार महिला पोलिस हवालदार सुनीता बटवाल यांनी काम पाहिले.
