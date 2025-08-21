डिंभे धरणातून पाणी सोडल्याने पर्यटकांची वर्दळ
फुलवडे ता. २० : डिंभे (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरले असून या धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली आहे.
सध्या श्रावण महिना सुरू असल्याने श्री क्षेत्र भीमाशंकर याठिकाणी देशभरातून भाविक येत आहेत. पोखरी घाटातून जाताना-येताना या डिंभे धरणाचे नयनरम्य दृश्य पाहिल्यानंतर पर्यटक व भाविकांना धरण जवळून पाहण्याचा मोह आवरता येत नाही. त्यातच धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने पर्यटक आपसूकच डिंभे धरणाकडे वळत आहेत. डिंभे धरण व या परिसरातील धबधबे पर्यटकांचे आकर्षण ठरत असून पर्यटकांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपली काळजी स्वतः घेणे गरजेचे आहे.
