क्लिष्ट कागदपत्रे, जाचक अटीमुळे शिक्षक बेजार
फुलवडे ता. १४ : प्राथमिक शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह फंडातील रक्कम काढण्यासाठीच्या जाचक अटी, कागदपत्रांमुळे प्राथमिक शिक्षकांना नाहक मनस्ताप व त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे क्लिष्ट कागदपत्रे व जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी आंबेगाव तालुका शिक्षक समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र शेळकंदे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडे केली आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या दरमहा होणाऱ्या पगारातून भविष्य निर्वाह फंड रक्कम कपात केली जाते. ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होत असते. त्या रक्कमेचा सर्व तपशील जिल्हा परिषदेकडे असतो. साचलेल्या रक्कमेतुन शिक्षकांना वैयक्तिक अडचणींसाठी परतावा व ना परतावा अशा दोन प्रकारे प्रस्ताव देऊन जमा रक्कमेच्या ८० टक्के रक्कम शिक्षकांना काढता येते; परंतु शिक्षक जेव्हा असे प्रस्ताव सादर करतात. तेव्हा हा कागद आणा, तो कागद आणा असे हेलपाटे मारून तो बिचारा वैतागून जातो. पंचायत समितीकडून तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात येतो. त्यानंतर किती दिवसात मंजूर होईल याबाबत शंका असते. वास्तविक जिल्हा परिषदेत फंड म्हणून जी रक्कम जमा होते. ती प्राथमिक शिक्षकांच्या वैयक्तिक पगारातून दरमहा कपात केलेली असते. परंतु शिक्षकांच्या हक्काची फंडात जमा असणारी रक्कम ज्यावेळेस शिक्षकांना त्यांच्या मुलांचे उच्च शिक्षण, घर दुरुस्ती, मुला-मुलींचे लग्न या कारणासाठी हवी असते. त्यावेळी ती रक्कम वेळेत मिळत नाही. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर साधारणपणे दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने शिक्षकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या हक्कांचे पैसे मिळण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे व जटिल अटी रद्द करून विहित कालमर्यादेत फंड प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशी मागणी निवेदनात केली असल्याचे शेळकंदे यांनी सांगितले.
