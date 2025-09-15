दीड हजार क्यूसेकने डिंभे धरणातून विसर्ग
फुलवडे, ता. १५ : डिंभे (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू जलाशयातून सोमवारी (ता. १५) सकाळी नऊ वाजता सांडव्यावरून घोड नदीपात्रात १९२० क्यूसेक, वीज घरामार्फत ५५० क्यूसेक असा विसर्ग दोन हजार ४७० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. तर सायंकाळी ४.३० वाजता कमी करून सांडव्यावरून ९६० क्यूसेक, वीज घरामार्फत ५५० क्यूसेक असा एकूण विसर्ग एक हजार ५१० क्यूसेकने करण्यात आला, अशी माहिती कुकडी पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, धरणात आज सकाळी सहा वाजता ९८.८४ टक्के म्हणजेच १२.३४९ टीएमसी पाणीसाठा होता. आजअखेर ९६८ मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. गतवर्षी याच दिवशी धरणात पाणीसाठा ९९.९२ टक्के इतका शिल्लक होता.
04423
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.