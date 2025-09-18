प्राचार्यांच्या मदतीने साक्षी शिक्षणाच्या प्रवाहात
फुलवडे, ता. १८ : शिनोली (ता. आंबेगाव) येथील भीमाशंकर विद्यालयाचे प्राचार्य अजित अभंग यांनी पुढाकार घेऊन शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या साक्षी हिलम या विद्यार्थिनीला मदतीचा हात देऊन तिच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी उचलली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अभंग यांनी ‘शाळाबाह्य विद्यार्थी शोध मोहीम’ सुरू केली होती. त्यानुसार सर्व वर्गशिक्षकांना आपल्या परिसरात शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याच मोहिमेदरम्यान साक्षी आर्थिक अडचणीमुळे शाळेत येत नसल्याचे समोर आले.
अभंग यांनी तत्काळ या घटनेची दखल घेत साक्षीच्या पालकांशी संपर्क साधून तिला पुन्हा शाळेत आणले. प्राचार्यांनी केवळ साक्षीला पुन्हा शाळेत प्रवेशच दिला नाही, तर तिच्या शिक्षणासाठी लागणारे सर्व साहित्य, गणवेश आणि वह्या-पुस्तके यांची व्यवस्था करण्याची ग्वाही दिली. यावेळी सखी सावित्री समितीच्या सदस्या उपस्थित होत्या. अभंग यांच्या या कृतीमुळे समाजातील इतर शाळांसाठी एक आदर्श निर्माण झाला आहे.
