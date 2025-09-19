डिंभे धरण १०० टक्के
फुलवडे, ता. १९ : डिंभे (ता. आंबेगाव) येथील हुतात्मा बाबू गेनू जलाशयाचा पाणीसाठा शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी सहा वाजता १०० टक्के म्हणजेच १२.५०० टीएमसी इतका झाला असून, आजअखेर १०२० मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. गतवर्षी याच दिवशी पाणीसाठा १०० टक्के इतका शिल्लक होता, तर १७३३ मिलिमीटर इतका पाऊस पडला होता.
डिंभे धरणाच्या सांडव्यावरून घोड नदी पात्रात रात्री ११.३० वाजता पाच हजार, रात्री १.३० वाजत ७ हजार ७८० व सकाळी ७ वाजता ५ हजार, सकाळी ८ वाजता ४ हजार व सकाळी ८.४५ वाजता सांडव्यावरून ४ हजार व वीजघरातून ५५०, सकाळी ११ वाजता सांडव्यावरून २ हजार व वीजघरातून ५५० असा एकूण २ हजार ५५० क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्यातील डिंभे, वडज, येडगाव, माणिकडोह व पिंपळगाव जोगा या प्रमुख पाच धरणांच्या कुकडी प्रकल्पाचा शुक्रवारी एकूण पाणीसाठा ८८.५९ टक्के म्हणजेच २६.२९१ टीएमसी इतका झाला आहे. गतवर्षी याच दिवशी पाणीसाठा ८६.०७ टक्के म्हणजेच २५.५४४ टीएमसी इतका होता.
कुकडी प्रकल्पातील प्रमुख धरणांचा पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे.
धरणाचे नाव - टक्केवारी - (टीएमसी) - पडलेला पाऊस (मिलिमीटर)
डिंभे - १०० (१२.५००) १०२०
वडज - १०० (१.१७३) ५१४
येडगाव - १०० (१.९४३) ४३८
माणिकडोह - ६९.८९ (७.११४) ६२२
पिंपळगाव जोगे - ९१.४९ (३.५५९) ६०५
