पोखरी येथील वक्तृत्व स्पर्धेत संकेत पाटील प्रथम
भीमाशंकर, ता. २७ ः पोखरी (ता. आंबेगाव) येथील श्री पंढरीनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, भीमाशंकर ऑरगॅनिक प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड पोखरी यांनी संयुक्तपणे राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत कोल्हापूरच्या संकेत पाटील (शिवराज कॉलेज, गडहिंग्लज) याने प्रथम क्रमांक पटकावला. तर ज्ञानेश्वरी लांघी (कला व वाणिज्य महाविद्यालय, डेहणे) हिने द्वितीय, रमेश कचरे (सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे) याने तृतीय क्रमांक पटकावला. आकाश मोहिते (न्यू आर्टस, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज, पारनेर) याला उत्तेजनार्थ, तर कला व वाणिज्य महाविद्यालय डेहणे हा सांघिक विजेता ठरला. यावेळी कांताराम भवारी, मेजर चंद्रकांत बेंढारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे माजी उपकुलसचिव सीताराम जोशी, संस्था अध्यक्ष बाळासाहेब कोळप, प्राचार्य डॉ. शशिकांत साळवे आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचे प्रथम क्रमांकाचे ११ हजार १ रुपयांचे बक्षीस मेजर चंद्रकांत बेंढारी यांच्याकडून, द्वितीय क्रमांकाचे ७ हजार १ रुपयांचे बक्षीस भीमाशंकर ऑरगॅनिक प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड पोखरीचे अध्यक्ष दुंदा सुपे यांच्याकडून, तर तृतीय क्रमांकाचे ५ हजार १ रुपयांचे बक्षीस सीताराम जोशी यांच्याकडून तर सांघिक फिरता चषक स्व. विष्णू दाजी शिंदे यांच्या स्मरणार्थ सुरेश शिंदे यांच्याकडून देण्यात आले, अशी माहिती प्राचार्य साळवे यांनी दिली.
