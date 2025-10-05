स्वयंचलित पर्जन्यमापक केंद्रे वाढवा
फुलवडे, ता. ५ : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात आंबेगाव सोडून कोणत्याही गावाची पर्जन्यमानाची अचूकता मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा फटका बसत आहे. त्यामुळे या भागात स्वयंचलित पर्जन्यमापक केंद्रे वाढविण्यात यावीत, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू घोडे, पुनाजी पारधी, बुधाजी डामसे व केली आहे.
महसूल विभागाकडून आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर, पारगाव, कळंब, मंचर, घोडेगाव व आंबेगाव या ठिकाणच्या स्वयंचलित यंत्राद्वारे पावसाच्या नोंदी दर्शविल्या जातात. परंतु तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी दुर्गम व डोंगराळ भागात आंबेगाव सोडून फुलवडे, बोरघर, अडिवरे, पंचाळे, असाणे, तिरपाड, कुशीरे, पाटण, तळेघर, जांभोरी, पोखरी, निगडाळे, कोंढवळ, तेरुंगण आदी गावांमधील पावसाच्या नोंदी आढळत नाहीत. स्काईमेट द्वारे माळीण, आहुपे येथील पावसाची नोंद घेतली जाते.
सध्या पावसाच्या लहरीपणामुळे या भागात पाऊस नाही, तर गावात अतिवृष्टी होते. मात्र, त्या पावसाची नोंद होत नसल्याने पिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान होऊनही फक्त पावसाची नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागते. पर्जन्यमापक यंत्रे ही १० ते १२ गावांना मिळून केवळ महसुली मंडळात एकाच ठिकाणी राहत असल्यामुळे पर्जन्यमानाची अचूकता मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा फटका बसतो. त्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
केंद्रसरकारच्या हवामान माहिती नेटवर्क डेटा सिस्टम प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याबाबतच्या २०२५ च्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरून जागा निश्चित करून त्याबाबत शासनास माहिती कळविण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर हवामान केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
- रामचंद्र बारवे, कृषी मंडळ अधिकारी, डिंभे (ता. आंबेगाव)
