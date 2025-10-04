आंबेगावातील शिबिराचा ३०१ नागरिकांना लाभ
फुलवडे, ता. ४ : शाश्वत संस्था मंचर आणि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलोर यांच्या वतीने विविध कागदपत्रे पूर्तता शिबिर पोखरी, तळेघर व जांभोरी येथे अनुक्रमे शनिवार (ता. २०), सोमवार (ता. २२) व शनिवारी (ता. २७) पार पडले. त्यामध्ये १४९ शेतकरी ओळखपत्रे, ९९ आधार कार्ड व १४ इतर कागदपत्रांची कामे पूर्ण केली. यात ३०१ नागरिकांनी लाभ घेतला, अशी माहिती शाश्वत संस्थेच्या विश्वस्त प्रतिभा तांबे यांनी दिली.
या शिबिरामध्ये जांभोरी, पोखरी, शिनोली, डिंभे खुर्द, कुशीरे खुर्द, कुशीरे बुद्रूक, पाटण, साकोरी, पिंपरी, महाळुंगे, सावरली, दिगद गावांमधील नागरिकांनी सहभाग घेतला. शिबिरामध्ये आधार कार्ड अपडेट, मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, मोबाईल लिंक, शेतकरी ओळखपत्र अशी एकूण २६२ प्रकरणाची यशस्वी पूर्तता करण्यात आली.
यासाठी तळेघर येथील राघोजी भांगरे जनसेवा केंद्राचे सोमनाथ तिटकारे व सावली आधार केंद्र घोडेगाव येथील वर्षा काळे यांचे योगदान लाभले. यावेळी शाश्वत संस्थेच्या विश्वस्त सुलोचना गवारी यांनी नागरिकांना मार्गदर्शन केले. प्रकल्पाचे समन्वयक तुषार पवार, कार्यकर्ते सुदाम चपटे, अरुण पारधी, कृष्णा वडेकर, देवराम असवले यांनी शिबिरासाठी मेहनत घेतली.
