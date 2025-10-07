‘वन्यजीव आपल्या पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते’
भीमाशंकर ता. ७ ः “वन्यजीव आपल्या पर्यावरणाचे रक्षणकर्ते आहेत. त्यांच्या अस्तित्त्वावरच आपल्या जीवनाचा समतोल अवलंबून आहे. समाजातील नागरिकांमध्ये जंगल, प्राणी, पक्षी आणि निसर्ग यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासंबंधी जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे,”असे मत भीमाशंकर अभयारण्याचे वन परिमंडळ अधिकारी चेतन नलावडे यांनी व्यक्त केले.
‘वन्यजीव सप्ताह’ निमित जनजागृतीपर कार्यक्रमात ते बोलत होते. वन्यजीव विभाग पुणे आणि भीमाशंकर अभयारण्य-१ चे वनपरिक्षेत्र अधिकारी रणजित जाधव यांच्या वतीने निसर्ग परिचय केंद्रांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वनपरिमंडळ अधिकारी नितीन खताळ, नियतक्षेत्र वन अधिकारी गुलाब गोरे, लक्ष्मण पानसरे, अरुण भालेकर, राजू मराडे, किरण कदम, अक्षय कंधारकर, भाग्यश्री टोणपे, शिला सुपे, प्राचार्य डॉ. शशिकांत साळवे, उपप्राचार्या धनश्री साळवे, एनएसएस प्रमुख प्रा. प्रणिता सदावर्ते, मुख्याध्यापिका शोभा जाधव, उषा गवारी, पल्लवी सुरकुले, प्रा. एकनाथ साबळे, प्रा. राजेंद्र जोशी, प्रा. कैलास कोकणे, शिक्षक संतोष थोरात व अभयारण्य परिसरातील निगडाळे, म्हतारबाचीवाडी, भीमाशंकर येथील प्राथमिक शाळा व पंढरीनाथ महाविद्यालय पोखरीचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
यानिमित्त निसर्ग परिचय केंद्रात राज्यप्राणी ‘शेकरू’, राज्य फुलपाखरू ‘ब्लू मॉरमॉन’, औषधी वनस्पती, रानफुले, रानभाज्या यांची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. यावेळी वन्यजीव छायाचित्रांचे प्रदर्शनही भरविण्यात आले होते. तसेच, कार्यक्रमात उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक, वनविभाग अधिकारी व कर्मचारी यांनी वन्यजीव संवर्धनाची शपथ घेतली.
कार्यक्रमाचे संयोजन वनसेवक गणपत लोंढे, सचिन कुऱ्हाडे, नितीन लोहकरे, युवराज वालकोळी, नारायण गवारी, दत्तात्रय वनघरे, अनिकेत पोटे, शुभम आंबेकर, दत्तात्रय लोहकरे, शिवाजी तिटकारे, अनिल लोहकरे यांनी केले होते. भाग्यश्री टोणपे यांनी प्रास्ताविक केले तर शिला सुपे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.