आदिवासी कुटुंबांना सोलर लॅम्पचे वाटप
फुलवडे, ता. १७ ः जुने आंबेगाव (ता. आंबेगाव) येथील स्व. आनंद कपूर प्रशिक्षण केंद्रात शाश्वत संस्था, मंचर यांच्यातर्फे सामाजिक बांधिलकी जोपासत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीनिमित्त तालुक्यातील कातकरी, ठाकर, महादेव कोळी समाजातील ३०० कुटुंबांना दिवाळी फराळाचे व १३१ कुटुंबांना सोलर लॅम्पचे वाटप करण्यात आले.
या उपक्रमांतर्गत नारोडी माळरान, नारोडी फाटा नंदीवाले, पिंगळवाडी, शिंदेवाडी, नेवाळवाडी, शिनोली-इंदिरानगर, डिंभे-कातकरी वस्ती, फुलवडे, महाळुंगे, पदरवाडी येथील कुटुंबांना लाभ मिळाला. हा सामाजिक उपक्रम संस्थेचे उपाध्यक्ष व कार्यकारी विश्वस्त सुरेश राजवडे व कोषाध्यक्ष अशोक आढाव यांच्या विशेष प्रयत्नातून व विविध देणग्यांमुळे करणे शक्य झाले असल्याचे संस्थेच्या विश्वस्त प्रतिभा तांबे यांनी सांगितले. यावेळी विश्वस्त सुलोचना गवारी, शांताराम गुंजाळ, सुदाम चपटे, तेजश्री कसबे उपस्थित होते.
