सरपंच विजय जंगले यांना उत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार
फुलवडे ता. २७ : बोरघर (ता. आंबेगाव) येथील काळभैरवनाथ ग्रामविकास संघाच्या वतीने सरपंच विजय जंगले यांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय उत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार २०२५’ हा पुरस्कार नुकताच नवी दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय रेल्वे राज्य मंत्री व्ही. सोमन्ना यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. तसेच बोरघर ग्रामपंचायतीला उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले त्याबद्दल सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांचा जाहीर नागरी सन्मान यशदा पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजीव नंदकर यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. २३) करण्यात आला.
सुमारे ५ ते ६ हजार लोकसंख्या असणारे हे गाव बारा वाड्यावस्त्यांमध्ये विखुरले आहे. दोन वर्षांपूर्वी सरपंच पदावर निवडून आल्यानंतर त्यांनी गावातील अनेक कामे मार्गी लावली आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीला उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल आयएसओ मानांकन प्राप्त झाले आहे.
यावेळी यशदा पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजीव नंदकर, भैरवनाथ ग्रामविकास संघाचे अध्यक्ष राजू वालकोळी, माजी विक्रीकर उपायुक्त डी. बी. घोडे, मनपा अभियंता वनराज बांबळे, उपसरपंच राजू घोडे, सचिव विष्णू घोडे, पोलिस पाटील जमुना शेळके, सुभाष शेळके, सुधाकर खामकर, बबन बांबळे, दगडू बांबळे, देवराम शेळके, दीपक वालकोळी, काशिनाथ घोडे, ग्रामविकास अधिकारी संजय जोशी, शांताराम कोकणे, रामदास कोकणे, जयसिंग बांबळे, जगन नंदकर, पिलाजी वालकोळी आदी मान्यवर उपस्थित होते. विष्णू घोडे यांनी सूत्रसंचालन, तर राजाभाऊ वालकोळी यांनी आभार मानले.
