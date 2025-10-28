सततच्या पावसामुळे भात पिकास फटका
फुलवडे, ता. २८, आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात मागील दोन दिवसांपासून सतत पाऊस पडत आहे. हातातोंडाशी आलेल्या भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले झाले. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
फुलवडे, बोरघर, वचपे, पंचाळे, अडिवरे, माळीण, असाणे, तिरपाड, कुशीरे, म्हाळुंगे, पाटण, पिंपरी, नानवडे, पिंपरगणे, डोण, न्हावेड, आहुपे आदी गावांमध्ये मागील दोन दिवसात मेघ गर्जनेसह मुसळधार पाऊस कोसळल्याने भात पीक पूर्णपणे शेतात सपाट झाले आहे. भाताच्या ओंब्या पाण्यात भिजून वाहून गेल्या आहेत. निसर्गाच्या कोपामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. प्रशासनाने आमच्याकडे पहावे व नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी असाणे येथील शेतकरी किसन मोरे, नावजी गभाले, पोपट शेळकंदे आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर हे ऋतुचक्राप्रमाणे पावसाचे महिने आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे इतर महिन्यातही पाऊस पडत असल्याने शेतकऱ्यांचे गणित बिघडले. यंदा मे महिन्यातच पावसाला सुरुवात झाली. ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी पाऊस अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे शेतातील हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी बुधाजी डामसे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
