फुलवडे येथे ‘बीएसएनएल’ची सेवा खंडित
फुलवडे, ता. ३० ः फुलवडे (ता. आंबेगाव) येथे भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडने (बीएसएनएल) मनोरा उभारला आहे. मात्र, येथील सेवा नियमितपणे सुरू नसल्याने ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. ग्रामपंचायतीने संबंधित विभागाला अखंडित सेवा सुरू ठेवण्यासाठी निवेदन सादर केले असल्याची माहिती ग्रामपंचायत सदस्य सोमनाथ जंगले यांनी दिली.
डोंगराळ भागात काही दिवसांपासून मोबाईलचे अचानक नेटवर्क जाणे, फोन सुरू असताना अचानक कट होणे, फोर-जी सेवा असली तरी टू-जीची सेवा मिळणे, एकदा सेवा खंडित झाली की १० ते १२ दिवसांतून अधिक दिवस नेटवर्क उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी मारलेला रिचार्ज वाया जात आहे. अशा अनेक कारणांमुळे मोबाईलधारकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
अचानक कोणी आजारी पडले, कुणाचे निधन झाले, अशा वेळी निरोप देण्यासाठी मोबाईल नेटवर्क असणे अपेक्षित आहे. अनेकांचे नातेवाईक पुणे, मुंबई व इतर शहरांमध्ये असतात. त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. हे असेच सुरू राहिले तर आम्हाला बीएसएनएल कार्यालयावर जाऊन आंदोलन करावे लागेल असा इशारा जंगले यांनी दिला.
रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने लाइन कट झाली आहे. ती जोडण्याचे काम सुरू आहे. संध्याकाळपर्यंत सेवा सुरू होईल.
- श्रीहरी बांगर, बीएसएनएल अधिकारी
ऑनलाइन कामांमध्ये अडथळा
ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, टपाल कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, पतसंस्था, रेशनिंग दुकानासाठी मोबाईल नेटवर्क आवश्यक आहे. मात्र, नेटवर्क वेळोवेळी खंडित होत असल्याने अनेक कामांना अडथळा निर्माण होत आहे.
