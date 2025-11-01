सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी उद्यापासून मोहीम : बारवे
फुलवडे ता. १ : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत प्रतिथेंब (सूक्ष्म सिंचन) अधिक पीक योजनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त करून घेण्याकरिता ता. ३ नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर २०२५ या पंधरवड्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन डिंभे (ता. आंबेगाव) येथील कृषी मंडळ अधिकारी रामचंद्र बारवे यांनी केले आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी मंजूर निधीच्या तुलनेत प्राप्त झालेल्या अर्जाचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने प्राप्त होणारा निधी कमी अर्ज आल्याने अखर्चित राहतो. त्यामुळे कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गाची अर्ज संख्या कमी असल्याकारणाने तसेच खर्च पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावरून प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने या पंधरवड्यात या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी लाभ देण्याच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त अर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी विशेष स्वरूपात मोहीम राबविण्याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज करावेत.
सन २०२५-२६ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता ६५.१० कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता ५१.५३ कोटी निधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २७.३३ कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी २१.७३ कोटी निधी वितरित करण्यात आलेला असून त्यापैकी ता. २९ ऑक्टोंबर २०२५ अखेरपर्यंत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा ९.४४ कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा ९.१४ कोटी असा एकूण १८.५८ कोटी खर्च झालेला असून अनुक्रमे १७.८९ कोटी व १२.५९ कोटी असा एकूण ३०.४८ कोटी निधी जिल्हा स्तरावर शिल्लक आहे, असे बारवे यांनी सांगितले.
