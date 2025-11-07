डिंभे आरोग्य केंद्राची सेवा समाधानकारक
अविनाश घोलप
फुलवडे : डिंभे खुर्द ता. आंबेगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून या केंद्रांतर्गत पिंपळगाव घोडे, गंगापूर बुद्रूक, गंगापूर खुर्द, शिनोली, कानसे, डिंभे खुर्द, राजेवाडी ही सात उपकेंद्रे आहेत. ढाकाळे येथील भरारी पथक असून त्यात एक वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहे.
आरोग्य केंद्रात सकाळी ९ ते १ व दुपारी २ ते ४ ओपीडी सुरू असते. त्यामध्ये दिवसभरात साधारण ५० ते ६० रुग्णांची तपासणी होते. इतर वेळी वैद्यकीय अधिकारी व आवश्यक स्टाफ निवासी उपलब्ध असतो. आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निर्भय सिंग ओपीडीमध्ये रुग्ण तपासणीसाठी उपलब्ध होते. तसेच आरोग्य निरीक्षक दीपक गाडीलकर, आरोग्य सहाय्यिका अंजली बोऱ्हाडे उपस्थित होते. आरोग्य केंद्रात उपयुक्त औषधांचा साठा उपलब्ध असून श्वानदंश व्यतिरिक्त सर्व लसी उपलब्ध असल्याचे गाडीलकर यांनी सांगितले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर्स व सर्व स्टाफ वेळेवर उपलब्ध असतात. रुग्णांवर योग्य उपचार करून औषधे दिली जातात. त्याचप्रमाणे येथील डॉक्टर निवासी राहून रुग्णांची काळजी घेतात.
- शैला लोहकरे, सरपंच, डिंभे खुर्द (ता. आंबेगाव)
आरोग्य केंद्रात आलेल्या रुग्णावर चांगले व योग्य उपचार करण्यासाठी सर्व स्टाफ चांगले सहकार्य करत असून रुग्णांना ही सेवा २४ तास पुरविण्यासाठी रोटेशन पद्धतीने ड्यूटी लावलेली आहे. त्याप्रमाणे योग्य प्रकारे कामकाज सुरू आहे. नागरिकांकडून चांगले सहकार्य मिळत असल्याने आम्ही समाधानी आहोत.”
- डॉ. प्रशांत कुटे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, डिंभे (ता. आंबेगाव)
दृष्टिक्षेपात :
लोकसंख्या : २०७८३
भरलेली पदे : वैद्यकीय अधिकारी गट अ १, गट ब १, औषध निर्माण अधिकारी १, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १, आरोग्य साहाय्यक २, आरोग्य सहाय्यिका १, परिचर २, एनएचएम २, आरोग्य सेवक ३, आरोग्य सेविका ३.
रिक्त पदे : आरोग्य सेवक १, आरोग्य सेविका २, परिचर १.
