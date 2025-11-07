तळेघर रुग्णालयात श्वान, सर्पदंशाची लस उपलब्ध
अविनाश घोलप
फुलवडे : तळेघर (ता. आंबेगाव) येथे नव्याने ग्रामीण रुग्णालय सुरू झाले आहे. याठिकाणी ओपीडी सकाळी ९ ते १२.३० व दुपारी ४ ते ६ अशी सुरू असते. दिवसभरात ६० ते ७० रुग्णांची तपासणी होते. रुग्णालयात आंतररुग्ण, बाह्यरुग्ण विभाग असून रुग्णांची पूर्ण रक्त तपासणी, उच्च रक्तदाब, मधुमेह तपासणी यासारख्या तपासण्या मोफत केल्या जातात. त्याचप्रमाणे श्वानदंश लस व सर्पदंश लस उपलब्ध असल्याचे डॉ. निघोट यांनी सांगितले.
ग्रामीण रुग्णालयात डॉ. राहुल जोशी हे वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून तर डॉ. निखिल निघोट, डॉ. प्रज्वल बाणखेले, डॉ. नेहा निकम यांच्यासह याठिकाणी ४ आरोग्य परिचारिका, २ लॅब टेक्नॉलॉजिस्ट त्याचबरोबर ४ पुरुष व १ स्त्री कर्मचारी कार्यरत आहेत. जांभोरी येथील दत्ता केंगले व शंकर केंगले म्हणाले की, ‘‘ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत प्रशस्त आहेत. आजारी रुग्णांवर याठिकाणी सर्व उपचार व सर्व तपासण्या झाल्या पाहिजेत. त्याला इतर ठिकाणी कोठेही जाण्याची गरज पडणार नाही. अशी व्यवस्था येथे असावी अशी अपेक्षा आहे.’’ म्हतारबाची वाडी निगडाळे येथील रंभाबाई लोहकरे व लहू लोहकरे म्हणाले की,‘‘
तळेघर येथे चांगला मोठा दवाखाना झाला आहे. येथील डॉक्टर, नर्स चांगली तपासणी करून औषधे देतात. ते पाहून समाधान वाटते. अशीच सेवा सर्वांना मिळावी.’’
ग्रामीण रुग्णालयात वृद्ध रुग्णांचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांची विशेष काळजी घेतली जात असून १४२ रुग्णांच्या छातीचे एक्सरे काढले असून कॅन्सर सारख्या अनेक रोगांबाबत शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. पुढील काळात योगा सुरू करण्याचा विचार आहे. या भागातील रुग्णांना काय अपेक्षित आहे याचा विचार करून विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
- डॉ. राहुल जोशी, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, तळेघर (ता. आंबेगाव)
तळेघर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले असून जांभोरी येथील नियोजित जागेत व्यवस्था होईपर्यंत ते याच इमारतीत कार्यरत राहील.
- तुषार पवार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, आंबेगाव
