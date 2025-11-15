फुलवडेमध्ये बिरसा मुंडा यांना अभिवादन
फुलवडे, ता. १५ : फुलवडे (ता. आंबेगाव) येथील श्री नामदेवराव मारुती नंदकर अनुदानित आश्रमशाळेत शनिवारी (ता. १५) भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त ‘जनजाती गौरव दिन’ साजरा करण्यात आला.
सर्वप्रथम आदिवासी क्रांतीकारक बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेसह पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात, घोषणा देत प्रभातफेरी काढण्यात आली. त्यानंतर आश्रमशाळेच्या सभागृहात त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.
यावेळी विद्यार्थिनींनी आदिवासींच्या पारंपरिक वेशभूषेत नृत्य-गाणी सादर केली. सचिन कारभळ, सचिन बटवाल यांनी विद्यार्थ्यांना बिरसा मुंडा यांच्या जीवनकार्याविषयी भाषणातून माहिती दिली.
जनजाती गौरव वर्ष या उपक्रमांतर्गत दिंडी, प्रभात फेरी, पुस्तकांचे प्रदर्शन, विविध पथनाट्य, लघुचित्रपट, वर्तमानपत्रातून क्रांतिकारकांच्या कार्याबद्दल लेख तसेच वक्तृत्व, चित्रकला, रांगोळी, निबंध आदी स्पर्धा झाल्या. यावेळी आद्यक्रांतिकारकांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन झाले. विजेत्या स्पर्धकांना बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले. समाधान बिरारी यांनी सूत्रसंचालन तर सचिन डुंबरे यांनी आभार मानले.
