पुणे

शिनोलीतील इमारतीला डागडुजीची गरज

अविनाश घोलप : सकाळ वृत्तसेवा
फुलवडे ता. ३० : शिनोली (ता. आंबेगाव) येथे पशुसंवर्धन विभागाचा पशुवैद्यकीय दवाखाना (श्रेणी २) हा कृत्रिम रेतन उपकेंद्र नावाने आहे. मात्र याठिकाणी पशुधन पर्यवेक्षक हे पद रिक्त आहे. दवाखान्याची इमारत सुस्थितीत दिसत असली तरी इमारतीची डागडुजी होणे आवश्यक आहे. तसेच रिक्त पद भरले जावे, अशी या दवाखान्याअंतर्गत येणाऱ्या पशुपालकांची अपेक्षा आहे.

नारोडी येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभिषेक डाके येथील अतिरिक्त कारभार सांभाळत असून त्यांना परिचर किसन सीताराम तळपे यांची मदत मिळत आहे.

कार्यक्षेत्रातील गावे
शिनोली
चपटेवाडी
कानसे
उगलेवाडी
फदालेवाडी

परिसरातील पशुधन
गोवंशीय..........१४७३
शेळ्या........९४२
म्हैस........ ३४२

एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ ची स्थिती
कृत्रिम रेतन संख्या........६५
वंध्यत्व निर्मूलन संख्या........८०

लसीकरण
लाळ्या खुरकूत .........१४५३
पीपीआर/इटी (मेंढी व शेळी) .........२१३३
लंपी.........७९२
रेबीज.........२२०

परिसरात आढळणारे पशुरोग
लंपी
लाळ्या खुरकूत
थायलेरिया

• वैरण बियाणे वितरण
मका, ज्वारी - १०० किलो
• दवाखान्यातील रिक्त पदे

नारोडी येथील दवाखान्यात कार्यरत असून, शिनोलीचा अतिरिक्त कारभार माझ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे कामाचा ताण वाढत आहे. तरीदेखील पशुपालकांना वेळेत सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- डॉ. अभिषेक डाके, पशुधन पर्यवेक्षक, शिनोली (ता. आंबेगाव)


माझ्याकडे शेळ्या आहेत. या शेळ्यांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर उपलब्ध नाही झाले तरी परिचर किसन तळपे वेळेवर येतात व पशूंवर औषधोपचार करतात.
- भुराजी मुकणे, पशुपालक, इंदिरानगर, शिनोली (ता. आंबेगाव).
