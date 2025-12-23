भीमाशंकर मंदिर तीन महिने राहणार बंद
भीमाशंकर ता. २३ : भीमाशंकर मंदिर पुढील तीन महिने बंद येथे होणाऱ्या विकास आराखड्याच्या कामांमुळे भाविकांना दर्शनासाठी बंद करण्याबाबतची बैठक मंगळवारी (ता. २३) आंबेगाव-जुन्नरचे प्रांत गोविंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
स्थानिक ग्रामस्थांनी या निर्णयाला सहमती दर्शविली असून प्रशासकीय अधिकारी हे भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्ट, स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे व बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करणार असून त्यानंतरच जिल्हाधिकारी मंदिर बंद बाबतचा आदेश काढणार आहेत.
श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी सहावे ज्योतिर्लिंग असून वर्षभरात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक भक्त पर्यटक व निसर्गप्रेमी येत असतात. २०२७ मध्ये नाशिक त्रंबकेश्वर येथे कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळा वेळी भीमाशंकर व इतर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. हे लक्षात घेऊन भीमाशंकर येथील व्यवस्थापन व येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी नव्याने काही कामे करण्यात येणार आहे.
२०२७ ला होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा गर्दी व्यवस्थापन व इतर सोई सुविधा यासाठी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या २८८.१७ कोटींच्या विस्तृत विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विकास कामांना गती देण्यासाठी व लवकरात लवकर ही कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन, भीमाशंकर देवस्थान व स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या वतीने भीमाशंकर येथे बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आंबेगाव-जुन्नरचे उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे, पोलिस उपविभागीय अधिकारी अमोल मांडवे, जिल्हा नियोजन अधिकारी गणेश दाणी, भीमाशंकर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष अॅड. सुरेश कौदरे, खेड तहसीलदार प्रशांत बेडसे, आंबेगावचे तहसीलदार सचिन वाघ, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर पवार, पुरातत्त्व विभागाचे सहसंचालक विलास वाहणे, उपकार्यकारी विश्वस्त मधुकर शास्त्री गवांदे, मारुती लोहकरे, भीमाशंकरचे सरपंच दत्तात्रेय हिले, निगडाळे सरपंच सविता तिटकारे, स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.
