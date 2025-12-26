फुलवडे परिसरातील शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरीची गोडी
फुलवडे, ता. २६ : फुलवडे (ता. आंबेगाव) येथील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून स्ट्रॉबेरीसारख्या नगदी पिकातून शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण केला आहे. अधिक उत्पादन मिळत असल्याने दिवसेंदिवस स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे.
मागील वर्षी आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील १७ गावांमधील ५५ शेतकऱ्यांनी २.७५ हेक्टर क्षेत्रात स्ट्रॉबेरीचे पीक घेतले जात असून, यंदा १३० शेतकऱ्यांनी ७.२५ हेक्टर क्षेत्रात स्ट्रॉबेरीची लागवड केली आहे. उत्पादन चांगले मिळत असल्याने दिवसेंदिवस स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात गुलाबी क्रांती येऊ लागली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प योजनेअंतर्गत (न्यूक्लिअस बजेट) अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना शेतात स्ट्रॉबेरी लागवडीस अर्थसहाय्य मिळत आहे. दरम्यान फुलवडे येथील शेतकरी अर्जुन भारमळ व गौरव गभाले यांनी स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन घेतले आहे.
या गावांमध्ये स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन
फुलवडे, फलोदे, तळेघर, जांभोरी, गाडेवाडी, गोहे बुद्रुक, गोहे खुर्द, राजेवाडी, पोखरी, चिखली, पाटण, डोण, माळीण, असाणे, बोरघर, अडिवरे, पंचाळे, निगडाळे.
यामुळेमुळे वाढला कल
भीमाशंकर येथील तीर्थक्षेत्र व पर्यटनासाठी राज्यभरातून असंख्य भाविक, पर्यटक या भागात येत असल्याने चांगले स्ट्रॉबेरी खरेदीसाठी ग्राहक उपलब्ध होत आहेत. शासनाकडून अनुदान तसेच स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन ही चांगले मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा स्ट्रॉबेरीकडे कल वाढत चालला आहे. स्ट्रॉबेरीसाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून कृषी सहाय्यक चेतन भोईर, अरविंद मोहरे यांचे मार्गदर्शन मिळत आहे.
स्ट्रॉबेरीची पाच गुंठ्यांत तीन हजार १०० रोपांची लागवड केली आहे. पीक चांगले बहरून आले असून, स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन सुरू झाले आहे. आम्हाला पारंपरिक भात पिकात जास्त उत्पन्न मिळत नव्हते. त्यामुळे यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर स्टॉबेरीचे पीक घेऊन पाहिले. पीक चांगले बहरून आले असून स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन सुरू झाले आहे. या पिकासाठी आम्हाला शासनाकडून अनुदानही मिळत आहे. त्यामुळे आम्हाला खूप मदत होत आहे.
- अर्जुन भारमळ, फुलवडे ता. आंबेगाव.
04766
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.