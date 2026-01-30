फुलवडे आश्रमशाळेत ‘जागतिक प्रकाश प्रवहन’
फुलवडे, ता. ३० : फुलवडे (ता. आंबेगाव) येथील श्री नामदेवराव मारुती नंदकर अनुदानित आश्रमशाळेत शुक्रवारी (ता. ३०) जानेवारी रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी हुतात्मा दिन म्हणून तसेच ‘जागतिक प्रकाश प्रवहन’ दिन साजरा करण्यात आला.
सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. हा दिवस देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आदर व्यक्त करण्यासाठी हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो. यावेळी विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाने दोन मिनिटे मौन (स्तब्धता) पाळून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली.
त्यानंतर विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू धरून विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्यशिक्षण, मूल्यवर्धन या गुणांची वाढ व्हावी हाच एकमेव उदात्त हेतूने ‘मानसा फाउंडेशन’ या संस्थेतर्फे भारतभर अनेक शाळांमध्ये ‘जागतिक प्रकाश प्रवहन चळवळ’ हा उपक्रम २०१० सालापासून राबविला जात आहे. त्यानुसार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना मैदानात किमान ३ ते ७ मिनिटे सूर्यप्रकाशात बसविण्यात आले.
‘‘प्रकाश प्रवहनाने विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक स्थिरता, शांतता व एकाग्रता वाढवण्यास मदत होते. विद्यार्थ्यांची वागणूक अधिक शिस्तबद्ध व सकारात्मक होण्यास मदत मिळते. परीक्षेचे येणारे अकारण दडपण दूर करून परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यास विद्यार्थी सक्षम होतो. विद्यार्थ्यांमध्ये स्थिरता आल्यामुळे शिक्षकांना वर्गात शिकवणे खूप सोपे जाते व शिक्षकांची बहुमूल्य ऊर्जा वाचते. त्यामुळे हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त आहे,’’ असे मानसा फाउंडेशनचे मनोज चोप्रा यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते. सचिन बटवाल यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.