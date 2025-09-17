चाळकवडीत शालेय साहित्याचे वितरण
पिंपळवंडी, ता. १७ : चाळकवाडी (ता. जुन्नर) येथील शिवांजली विद्यानिकेतन शाळेतील १०० विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वितरण करण्यात आले. यासाठी पिंपरी चिंचवडच्या एडियंट इंडिया कंपनीच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला.
‘‘जीवनात शिक्षणाला पर्याय नाही. संघर्षाशिवाय शिक्षण नाही. परंतु, शिक्षण घेऊन जीवनाला आकार देण्यासाठी स्वयंशिस्त पाळली तरच यशापर्यंत पोहचता येते,’’ असे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना कंपनीचे अधिकारी नितीन काळे यांनी सांगितले. यावेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव चाळक, माजी विद्यार्थी सोमनाथ काचळे, महेश बोऱ्हाडे आदी उपस्थित होते. ज्येष्ठ शिक्षक अशोक कुऱ्हाडे यांनी स्वागत केले. मुख्याध्यापक भानुदास चासकर यांनी आभार मानले.
