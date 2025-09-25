काळवाडी ग्रामस्थांनी राबविली स्वच्छता मोहिम
पिंपळवंडी, ता. २५ : काळवाडी (ता. जुन्नर) येथे स्वच्छता हीच सेवा या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत गुरुवारी (ता. २५) गावातील ग्रामस्थांनी श्रमदान केले. महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ही मोहीम राबवली आहे.
‘एक दिवस, एक तास, एक साथ’ या वाक्याला अनुसरून ग्रामस्थांनी सकाळी आठ ते १० या वेळेत ग्रामपंचायत परिसर, संपूर्ण गाव, प्राथमिक शाळा, कालिकामाता अंगण, स्मशानभूमी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा आदी ठिकाणे स्वच्छ करून श्रमदान केले.
यावेळी अजय बेल्हेकर यांनी सांगितले की, ‘‘गावात या प्रकारे स्वच्छता अभियान राबविल्यास संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार कमी होईल. डेंगी, मलेरिया, कॉलरा यासारख्या आजारांपासून नागरिकांचा बचाव होणार आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढेल. प्लॅस्टिक आणि इतर कचऱ्याचे योग्य विल्हेवाट लावल्यामुळे हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणात घट होणार आहे. तसेच लोकांमध्ये स्वच्छतेची जाणीव वाढण्यास, सामुदायिक सहभाग वाढण्यास, स्वच्छतेच्या सवयी निर्माण होण्यास याची मदत होईल.’’
यावेळी सरपंच तुषार वामन, उपसरपंच बाबासाहेब वामन, सोमनाथ वामन, ग्रामोन्नती मंडळ अध्यक्ष महेंद्र वामन, अंजली वामन, अजय बेल्हेकर, प्रभाकर मोढवे, साहेबराव झरेकर, सोपान भोर, अशोक भोर, पोलिस पाटील शुभांगी काकडे, दीपक काकडे, रघुनाथ बेल्हेकर, पुष्पा मोहिते, कविता काकडे, मंगल वाकचौरे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, नितीन वामन, मुख्याधिपिका सुरेखा वामन, अलका वामन, आशा सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी हे अभियान राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. ग्रामस्थांनी या स्वच्छता मोहिमेला चांगला प्रतिसाद दिला.
02614
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.