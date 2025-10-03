पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार
पिंपळवंडी, ता. ३ : येथील काकडपट्टा(ता.२) शिवारात राहणारे शेतकरी मयूर नेताजी वाघ यांच्या घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला बिबट्याने गुरुवारी( ता.२) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास हल्ला करून ठार केले.
ऋषीकेश वाघ (वय १४) या लहान मुलाने सांगितले की, मी घराच्या बाजूला असताना माझ्या समोरच बिबट्याने मेंढीला मारले. बिबट्याला पाहताच मी घरामध्ये गेलो. माझ्या सोबत ओम व विश्वजित हे माझे लहान भाऊ देखील सोबत होते. यावेळी वाघ यांच्या घरातील सदस्यांनी सुरक्षा दरवाजातून ओरडून बिबट्याला हुसकावण्याचा प्रयत्न केला. मेंढी ही दोरीला बांधली असल्याने बिबट्याला तिला दूर नेता आले नाही. तिला नेण्यासाठी तो चार वेळा त्याठिकाणी आला. बिबट्याला मोठ्याने आवाज करून पळवीत असताना बिबट्याने मेंढीला सोडून त्यांच्या दिशेने झडप घेत दरवाजाला धडक दिली. मुख्य दरवाजाला सुरक्षेचा लोखंडी दरवाजा असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मयूर वाघ हे घरी आल्यावर देखील समोरच्या उसाच्या शेतातून पुन्हा एकदा बिबट्याने मेंढीला नेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मेंढी दोरीला बांधली असल्याने त्याला ती नेता आली नाही. या घटनेची माहिती वाघ यांनी वनविभागाला कळविल्यानंतर वनपाल अनिल सोनवणे व रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी करून पंचनामा केला. त्यावेळी देखील मेंढीला नेण्यासाठी बिबट्या तेथे आला होता. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मृत मेंढी तेथील उसाच्या शेतात ठेवली.
तीन दिवसांपूर्वीच गायीचे वासरू बिबट्याने हल्ला करून जखमी केले होते. या परिसरात अनेक दिवस झालेत पिंजरा लावलेला असतानाही बिबट्या त्यात येत नाही. बिबट्या याच परिसरात असून तो दररोज आमच्या घराजवळ येत असतो. घरात लहान मुले असल्याने आता दिवसा देखील घराच्या बाहेर जायला भीती वाटते. शेतीकामासाठी बिबट्याच्या दहशतीमुळे कामगार मिळत नाहीत. आज घरातील पाळीव जनावरे बिबट्या मारतो उद्या लहान मुलांना काही झाले तर याला जबाबदार कोण? वनविभागाने व शासनाने यावर लवकरात लवकर उपाय करणे गरजेचे आहे.
-मयूर वाघ, शेतकरी, काकडपट्टा (पिंपळवंडी, ता. जुन्नर)
काळजी घेणे गरजेचे
बिबट प्रवण क्षेत्रात राहत असताना नागरिकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे
घरातील लहान मुलांवर नेहमी लक्ष ठेवणे गरजेचे असून त्यांना एकटे कोठेही सोडू नये
घराभोवती ऊस शेती न करणे, उंच गवत वाढू न देणे
बिबट्या दिसल्यास त्याच्या मागे न लागणे
पाळीव जनावरे ही बंदिस्त गोठ्यात ठेवणे
रात्रीच्या वेळी बाहेर येताना नेहमी सतर्क असणे गरजेचे
सोबत विजारी असावी
शेतात काम करत असताना देखील सतर्क राहणे गरजेचे आहे
