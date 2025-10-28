काकडपट्टा शिवारात बिबट्यांच्या हल्ल्याचे सत्र
पिंपळवंडी, ता.२८ : येथील काकडपट्टा(ता. जुन्नर) शिवारात बिबट्यांच्या हल्ल्याचे सत्र थांबायचे नाव घेत नाही. सोमवारी (ता. २७) रात्री नऊच्या सुमारास दोन बिबट्यांनी हल्ला करून ऊसतोड मजुरांचा एक दीड वर्षांचा गोऱ्हा(गायीचे वासरू बैल) तसेच जवळच उस्मान पठाण यांच्या आठ गावठी कोंबड्या ठार केल्या.
पिंपळवंडीच्या पिंपळेश्वर मंदिराजवळ काकडपट्टा रस्त्याला ऊसतोड मजुरांची एक टोळी थांबली असून त्यांच्या तेथे दहा खोप्या आहेत. सोमवारी रात्री सातच्या सुमारास मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने सर्व जण खोप्यांमध्ये बसले होते. तसेच १० ते १५ गुरे ज्यात गायी, बैल व वासरांचा समावेश होता हे बाजूलाच बांधण्यात आलेली होती. रात्री नऊच्या वेळी दोन बिबट्यांनी येऊन गोऱ्हा ठार केला तसेच त्याला २० फूट अंतरावर ओढून बाजूच्या शेतात नेले. गुऱ्हा भगवान कुवर(रा. चाळीसगाव, जि. जळगाव) यांचा तो गोऱ्हा होता. अनिल वाघ व सुखराम गायकवाड या दोन तरुणांनी सांगितले की आम्ही ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्ये बसून आरडाओरडा करून बिबट्याला तेथून हुसकाविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु बिबटे हे आमच्यावर धावून येत होते. आमच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी बिबट्याच्या भीतीच्या सावटाखाली रात्र जागून काढली आहे. त्या दोन बिबट्यांना त्यांनी मारलेली शिकार खाता न आल्याने त्यांनी त्या जागेच्या जवळच घर असलेले उस्मान पठाण यांच्या आठ कोंबड्यांचा फडशा पाडला. पठाण यांनी सांगितले की, सकाळी सातच्या सुमारास आम्ही आमच्या गावठी कोंबड्या या खुराड्याच्या बाहेर सोडल्या असता बाजूलाच दबा धरून बसलेल्या दोन बिबट्यांनी अचानक हल्ला केला व आठ कोंबड्यांचा फडशा पाडला.
या घटनेची माहिती कळल्यानंतर वनविभागाचे वनपाल अनिल सोनवणे यांनी दोन्ही घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. उस्मान पठाण यांनी सांगितले की, वनविभागाचे अधिकारी म्हणतात की ज्या मेलेल्या कोंबड्या दिसतात त्यांचा पंचनामा होईल व तेवढीच भरपाई मिळेल; परंतु पठाण यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या जास्त कोंबड्या बिबट्याने मारलेल्या आहेत.
एक बिबट्या जेरबंद
गेल्या काही दिवसांपासून काकडपट्टा शिवारात बिबट्याच्या हल्ल्यांचे सत्र रात्रीसोबतच दिवसा देखील सुरू आहे. सोमवारी (ता. २७) सकाळी येथे एक बिबट मादी वनविभागाने पिंजऱ्यात जेरबंद केली होती.ऊसतोड मजुरांची लहान मुले ही उघड्यावरच खेळताना दिसतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास याठिकाणी मोठी दुर्घटना घडू शकते यासाठी वनविभागाने व प्रशासनाने वेळीच उपाय करणे गरजेचे आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.