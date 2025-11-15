पिंपळवंडी येथे आढळला बिबट्याचा बछडा
पिंपळवंडी, ता. १५ : येथील बंगलावस्ती (ता. जुन्नर) या ठिकाणी प्रशांत माणिक कालेकर यांच्या शेतात शनिवारी (ता. १५) ऊस तोडणी सुरू असताना अचानक बिबट्याचा बछडा निदर्शनात आला. बछडा ऊसतोडणी कामगारांवर गुरकत असल्यामुळे त्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जवळच मादी बिबट असू शकते या कारणाने त्यांनी ऊसतोड थांबवली व वन विभागाला याबाबत माहिती दिली. वन विभागाची रेस्क्यू टीम या ठिकाणी दाखल झाल्यावर त्यांनी तिथे पहारा दिला व तोडणी केलेला ऊस बाहेर काढण्यात आला. तोपर्यंत बिबट्याचा बछडा त्याच ठिकाणी होता. स्थानिक नागरिकांनी पिंजरा लावण्याची मागणी केली.
या वेळी वन कर्मचारी ज्ञानेश्वर साळुंखे यांनी सांगितले की, बछडा असल्याकारणाने इथे आपण पिंजरा लावू शकत नाही. मादी बिबट स्थानिक ठिकाणी त्रास देऊ शकते, म्हणून पिंजरा लावता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. तरी स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. या विभागात दररोज दोन ते तीन बिबट समूहाने फिरताना अनेकांनी पाहिले आहेत. त्याबाबत वनविभागाने वेळेत दखल घ्यावी, ही विनंती स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.