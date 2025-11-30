काकडपट्टा शिवारात पाळीव कुत्र्याचा फडशा
पिंपळवंडी, ता. ३० : येथील काकडपट्टा शिवारात शनिवारी (ता. २९) सायंकाळी पाचच्या सुमारास शेतकरी मयुर वाघ यांच्या घराबाजूला बांधलेल्या त्यांच्या कुत्र्याचा बिबट्याने फडशा पाडला. कुत्र्याचा आवाज ऐकून वाघ यांच्या घरातील सदस्यांनी घराबाहेर येऊन आरडाओरडा केला तेव्हा बिबट्या तिथून निघून गेला. या घटनेची माहिती वनविभागाला मिळताच कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी पंचनामा केला.
ऑक्टोबर महिन्यात वाघ यांच्या दरवाजाला सकाळी अकरा वाजता बिबट्याने धडका दिल्या होत्या. तसेच, त्यांच्या परिसरात भरदिवसा त्यांना अनेकदा बिबट्याचे दर्शन होत असते. या परिसरात वनविभागाच्या माध्यमातून पिंजरे लावण्यात आलेले आहेत. त्यातील एका पिंजऱ्यात काही दिवसांपुर्वी एक बिबट्या जेरबंद झाला होता. वनविभागाच्या माध्यमातून वाघ यांच्या घराजवळ सौर कुंपणदेखील लावण्यात आले आहे. या कुंपणाच्या तारेला बिबट्या धडकल्याने त्या तारा जळाल्याचे दिसते. दिवसाढवळ्या हल्ला करणाऱ्या या बिबट्याला वनविभागाने त्वरित जेरबंद करणे गरजेचे आहे.
माझे सात ते आठ पाळीव प्राणी बिबट्याने ठार केले आहेत. त्यात शेळी, मेंढी व कुत्र्याचा समावेश आहे. तसेच हे सर्व हल्ले सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाचच्या सुमारास झाले आहेत.
- मयुर वाघ, शेतकरी
