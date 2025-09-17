स्वेच्छा संमती देणाऱ्यांनाच परतावा
पारगाव मेमाणे, ता. १७ : ‘‘प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांनी संमती द्यायची की नाही हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. प्रकल्पाचे क्षेत्र शासनाने कमी केल्याने आवश्यक क्षेत्राचा प्रश्न मिटला आहे. मात्र, स्वेच्छा संमती देणाऱ्यांना परताव्याच्या लाभासाठी प्राधान्य राहील.’’ असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केले.
विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेबाबत पारगाव मेमाणे, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण येथे मंगळवारी रात्री (ता. १६) आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रकल्पाला आवश्यक असलेली ७० टक्क्यांहून आधिक जमिनीचे संमतिपत्र असल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दावा केला. तर अल्पक्षेत्री गुंतवणूकदारांचीच संमती असून आमचा विरोधच असल्याचे शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘आमच्या बागायती जमिनी उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. त्या आम्हाला द्यायच्या नाहीत.’’ उर्वरित जमीनधारकांनी संमतीपत्र त्वरित द्यावे त्यांच्या परताव्याचा प्राधान्याने विचार केला जाईल.
यावेळी पुरंदर विमानतळ आमच्या कामाची ‘टॉप प्रायॉरिटी’ आहे असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाची बाजू मांडली. त्यांच्या समवेत उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, संगीता चौगुले, प्रांत वर्षा लांडगे, पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत, मंडलाधिकारी दुर्गादास शेळकंदे शासनाच्या अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बाधितांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
- वेळोवेळी विरोध दर्शवून शासन प्रकल्प का राबवीत आहे?
- संमती न दिल्यास जबरदस्तीने भूसंपादन होणार का?
- प्रकल्पासाठी सात हजार ऐवजी तीन हजार एकर जमीन घेणार असा लिखित शासन निर्णय देणार का?
- बाधितांच्या पुनर्वसनाची तरतूद काय?
- जमिनीचा मोबदला किती आणि कोणत्या आधारावर ठरणार?
-अत्यल्प क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचे काय होणार?
- सत्तर टक्के संमती पत्र न मिळाल्यास प्रकल्प थांबणार का0
- संमती देणाऱ्यांची नावे जाहीर करा?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडलेली बाजू
- शासनाचा विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. बाधितांचे समाधान होईलच.
- बागायती क्षेत्र वाचविण्यासाठी प्रकल्पाचे क्षेत्र कमी केले आहे.
- संमतीदारांची नावे जाहीर करणार नाही. फारतर गट नंबर देता येईल.
- संमतीशिवाय भूसंपादन अशक्य. सत्तर टक्क्यांहून अधिक जणांची संमती.
- जमिनीचा मोबदला किती द्यायचा हे शासन ठरविणार. याबाबत जास्त लाभ मिळण्यासाठी शासनाकडे बाजू मांडता येईल.
