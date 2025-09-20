एखतपूर मुंजवडी विद्यालयासाठी सरसावले विद्यार्थी
पारगाव मेमाणे, ता. २० : उत्तम व प्रेरणादायी शिक्षण देणाऱ्या शाळेबद्दल ऋण व्यक्त करण्यासाठी शिवशंभो विद्यालय एखतपूर मुंजवडी (ता. पुरंदर) या विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी पुढे सरसावले आहेत. पुणे जिल्हा परिषद, स्थायी समितीचे माजी सदस्य व माजी विद्यार्थी दत्तात्रेय झुरंगे यांनी वाढदिवसानिमित्त शाळेसाठी दीड लाख रुपये किमतीच्या डिजिटल स्मार्ट बोर्डची तरतूद केली.
तसेच योगेश टिळेकर यांनी संगीत साहित्य, सिमेंटचे बाक व फर्निचर अशा सुमारे ७० हजार रुपये किमतीच्या वस्तू भेट दिल्या. सातत्याने मोबाईलकडे आकर्षित झालेल्या मुलांना मोबाईलपासून दूर करण्यासाठी संगीत हे एक उत्तम साधन आहे असे वाटत असल्याने या विद्यालयाने संगीत विषयाबाबत विशेष उपक्रम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र यासाठी संगीत साहित्याची उणीव होती. याबाबत टिळेकर यांना विचारले असता त्यांनी लगेच स्वखर्चाने तरतूद केली.
यावेळी टिळेकर यांनी दिलेली एक हार्मोनिअम, तबला, तालवाद्ये, दहा सिमेंटचे बाक व फर्निचर, उद्योजक बी. एम. झुरंगे व नीरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती महादेव टिळेकर यांनी दिलेले शैक्षणिक साहित्य मुख्याध्यापक सुनील मेमाणे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष नंदू झुरंगे यांनी स्विकारले. याप्रसंगी माजी उपसरपंच दत्तात्रेय टिळेकर, बाळासाहेब टिळेकर, अजित झुरंगे आदी उपस्थित होते. सहशिक्षक प्रवीण जगदाळे, ज्ञानदेव ठोंबरे यांनी सूत्रसंचालन, मनोज कोंडे, भरत झेंडे, दत्ता झुरंगे, सीताराम कुलाळ, सखाराम कुलाळ यांनी संयोजन केले.
