पुणे
पिंपरी कॅम्पात अस्वच्छतेचे साम्राज्य, व्यापारी-ग्राहकांची गैरसोय
‘‘गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी पिंपरी कॅम्पात गेलो असता मोकाट जनावरांचा मोठा त्रास सहन करावा लागला. वाहनतळात वाहन लावतानाही जनावरे अडथळा निर्माण करतात. सायंकाळी पाऊस सुरू झाल्याने चेंबर तुंबून पाणी रस्त्यावर वाहत होते, त्यामुळे मोठी गैरसोय झाली.
- विक्रम साळुंखे, नागरिक
खरेदीसाठी पिंपरी कॅम्पात जायचा विचार केला तरी नकोसं वाटतं. त्या ठिकाणी नेहमीच मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी असते. रस्त्यांची दुरवस्था असल्याने दाटीवाटीतून मार्ग काढावा लागतो. गर्दीच्या वेळी बाजारपेठेतून चालणंसुद्धा अवघड होतं. ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींसाठी ही बाजारपेठ गैरसोयीची आहे.
- आकाश सूर्यवंशी, नागरिक
