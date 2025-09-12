वैयक्तिक लाभाच्या योजना ऑनलाइन राबविण्याचा निर्धार
पुणे, ता. १२ : शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारी वैयक्तिक लाभ योजना पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेने ऑनलाइन राबविण्याचा निर्धार केला आहे. कृषी विभागाकडून विविध शेती उपयोगी साहित्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. यापूर्वी काही वर्षापूर्वी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया करण्याचे ठरवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कागदपत्रांची जंत्री द्यावीच लागत होती. परिणामी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला हरताळच फासला होता. यावर्षी मात्र पूर्ण प्रक्रियाच ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात असल्याचा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व्यक्त केला आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवून निवडही ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याने दुबार लाभ टाळता येणे शक्य होणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून प्रशासक कालावधी लागू झाल्यापासून सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या योजनेलाच कात्री लावण्यास सुरुवात झाली होती. यावर्षी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कृषी विभागाच्या वैयक्तिक लाभाची योजना जाहीर केली असून, ७५ टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे आणि साहित्य खरेदी करता येणार आहे. त्यामध्ये पाच अश्वशक्ती क्षमतेचा ओपनवेल विद्युत मोटार पंपसंचसह इतर वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. जिल्हा परिषदेकडून दरवर्षी वैयक्तिक लाभ योजनेसाठी दरवर्षी लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. मात्र, कृषी विभागाकडून निधी अभावी सर्वांना लाभ देणे शक्य होत नसल्याने गतवर्षी पाठीमागील यादीतील शिल्लक लाभार्थ्यांनाच लाभ दिला होता. यावर्षी मात्र, नव्याने प्रक्रिया करण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे शेती उपयोगी तसेच जोड व्यवसायासाठी वस्तूंवर अनुदान दिले जाते. त्याचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे बँकेत जमा केले जाते.
अर्ज करण्याची मुदत - ३० सप्टेंबर २०२५
येथे अर्ज करता येणार - https://zppunecessyojana.com/
कोणकोणत्या वस्तूंसाठी अनुदान
पाच अश्वशक्ती क्षमतेचा ओपनवेल विद्युत मोटार पंपसंच
प्लॅस्टिक ताडपत्री
पीव्हीसी पाइप
बॅटरी ऑपरेटेड नॅपसॅक स्प्रे पंप
अर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निकष
अर्ज करताना आधारकार्ड, सातबारा उतारा, आठ अ दाखला ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
जास्तीत जास्त दहा एकरापर्यंत शेती असावी.
अल्प व अत्यल्प जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य (सात बारा, आठ अ आवश्यक)
पीव्हीसी पाइपचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी पाणी परवाना प्रत अपलोड करावी लागणार
मोटार पंप संच लाभार्थ्यांना सिंचन सुविधेची नोंद, वीजबिल जोडावे लागणार आहे.
आधार कार्डशी जोडणी केलेल्या बँक पुस्तकाची प्रत आवश्यक
कमी खर्चात मिळणार मूलभूत साधने
जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेले आधुनिक उपकरणे सुलभरीत्या उपलब्ध होतील. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, कीडनाशकांची फवारणी आणि शेतीसाठी लागणारी मूलभूत साधने आता शेतकऱ्यांना कमी खर्चात मिळणार आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या
मार्गदर्शनाखाली योजना पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात राबविली जात आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि गरजू लाभार्थ्यांना योजनाचा फायदा होण्यास मदत होईल. सर्वांना समान संधी मिळेल. ही योजना केवळ शेतकरी हिताची नसून उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा आणि शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा.
- अजित पिसाळ, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद
