महाशिवरात्रीचा कालावधी वगळून भीमाशंकर मंदिर राहणार बंद
पुणे, ता. २७ : ‘‘भीमाशंकर मंदिरातील सभामंडप व पायरी मार्गाच्या बांधकाम केले जाणार आहे. त्यासाठी मंदिर नऊ जानेवारीपासून पुढील तीन महिन्यांसाठी महाशिवरात्रीचा कालावधी वगळून भाविकांना दर्शनाकरिता बंद करण्याचा निर्णय संस्थानने घेतला आहे. त्यासाठी भाविकांनी सहकार्य करावे,’’ असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
राज्य शासनाने श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. बांधकामाच्या काळातील सुरक्षितता लक्षात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाशिवरात्रीचा १२ ते १८ फेब्रुवारी २०२६ हा कालावधी वगळून हा निर्णय असणार आहे. २०२७ मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याचे आयोजन होणार आहे. त्या काळात भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळ्यापूर्वी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सभामंडप तसेच गर्दी नियंत्रणाची कामे वेळेत पूर्ण करणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. कामाचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेता भाविकांची सुरक्षितता अबाधित राखण्यासोबतच कामे नियोजनबद्ध व कालमर्यादेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने मंदिर परिसर भाविकांसाठी तात्पुरता बंद करण्यात येणार आहे, असेही डुडी यांनी सांगितले.
