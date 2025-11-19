अभिनव, बाल शिक्षण मंदिरचे विजय
पुणे, ता. १९ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स १४ वर्षांखालील क्रिकेट स्पर्धेत कोथरूड येथील बाल शिक्षण मंदिर संघाने बुधवारी आनंदनगर येथील हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूलवर दहा गडी राखून तर एरंडवणे येथील अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूलने कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूलवर आठ गडी राखून विजय मिळविला.
सासवड-बोपदेव रस्त्यावरील ट्रिनिटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूलने नाणेफेक जिंकत फलंदाजीच्या निर्णय घेतला. ‘बाल शिक्षण’च्या गोलंदाजांनी ‘हेलिओस इंटरनॅशनल’ला ७५ धावांवर रोखले. यावेळी रैनिश जगतापने दोन षटकांत केवळ नऊ धावा देत तीन गडी बाद केले. ‘बाल शिक्षण’च्या निहाद फाटक आणि सत्यम गायकवाड यांनी सावधपणे धावांचा पाठलाग केला आणि नाबाद सलामी भागीदारी करत सामना जिंकला. दुसऱ्या समान्यात नाणेफेक जिंकून अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूलने प्रभावी गोलंदाजी केली. आरुष खोलगडेने तीन गडी बाद करत मिलेनियम नॅशनल स्कूलला अवघ्या ५१ धावांवर रोखले. पार्थ धोत्रेने नाबाद २९ धावांची खेळी करत एक बाजू लावून धरली आणि अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूलने हा सामना जिंकला.
संक्षिप्त धावफलक ः
बाल शिक्षण मंदिर ः ९.२ षटकांत बिनबाद ७६ (निहाद फाटक ३५, सत्यम गायकवाड ३०) वि.वि. हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूल ः १० षटकांत ६ बाद ७५ (विवान दांगट १७, अवांतर धावा १९, रैनीश जगताप ३-९, अर्णव निकटे १-१०) सामन्याचा मानकरी ः निहाद फाटक.
अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल ः ६.३ षटकांत २ बाद ५३ (पार्थ धोत्रे २९, विहान हंबड १-१७, आराध्य शितोळे १-१८) वि.वि. मिलेनियम नॅशनल स्कूल ः १० षटकांत ८ बाद ५१ (अद्वय पुरोहित ९, आरुष खोलगडे ३-८, आरव सोंडकर १-६, क्षितिज एरंडे १-९) सामन्याचा मानकरी ः आरुष खोलगडे.
