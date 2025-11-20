जयहिंद हायस्कूल संघाला अजिंक्यपद
पुणे, ता.२० ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेत १४ ते १६ वर्षांखालील मुलींच्या गटात पिंपरी येथील जयहिंद हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाने ६९ धावांनी अजिंक्यपद पटकाविले. कोंढवा येथील सिंहगड सिटी स्कूलचा संघ उपविजेता ठरला. विजेत्या संघाची फलंदाज शर्वरी खिलारी सामन्याची मानकरी ठरली.
कोद्रे फार्म्स येथील मैदानावर ही स्पर्धा झाली. पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे वरिष्ठ पंच भाऊसाहेब डांगे, लक्ष्मण क्षीरसागर आणि मुकुंद पिसे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते पदक विजेत्या संघांना पारितोषिके वितरित करण्यात आली.
अंतिम सामना जयहिंद हायस्कूल आणि कोंढवा येथील सिंहगड सिटी स्कूलमध्ये झाला. जयहिंद संघाने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाची सलामीवीर शर्वरी खिलारी हिने हा निर्णय योग्य ठरविला. तिने १८ चेंडूंत नाबाद ३० धावा केल्या. स्वस्ती आंबेकर हिनेही नाबाद राहात २१ चेंडूंत १९ धावा केल्या. या खेळीच्या जोरावर जयहिंद संघाने आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली. प्रतिस्पर्धी कोंढवा येथील सिंहगड सिटी स्कूलची सलामीवीर निहारिका डांगी हिने चांगली फलंदाजी केली. मात्र, संघाला निर्धारित षटकांत हे आव्हान पार करणे शक्य झाले नाही.
तृतीय क्रमांकाच्या सामन्यात वडगाव येथील सिंहगड स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूलने अभिनव विद्यालयाला ६९ धावांनी पराभूत केले.
विजयी संघाच्या सई जोंधळे हिने नाबाद राहत १४ चेंडूंत ३० धावा केल्या तसेच एक गडी बाद केला. प्रतिस्पर्धी अभिनव विद्यालयाच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी धावसंख्या करता आली नाही. अष्टपैलू कामगिरीबद्दल सई जोंधळे सामन्याची मानकरी ठरली. विजेत्या संघाला प्रशिक्षक चेतन चौहान यांचे मार्गदर्शन लाभले. उपविजेत्या सिंहगड सिटी संघाला प्रशिक्षक समीर साळवी, विजय भास्कर यांचे तर सिंहगड स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूलच्या संघाला नवनाथ घारे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
संक्षिप्त धावफलक
अंतिम सामना ः जयहिंद हायस्कूल ः ८ षटकांत १ बाद ७२ (शर्वरी खिलारी नाबाद ३०, संजना सूर्यवंशी ११, वैष्णवी सिंग नाबाद १३ , अवांतर धावा १८) वि.वि. सिंहगड सिटी स्कूल ः ८ षटकांत २ बाद ५५ (निहारिका डांगी २१, वृंदा यादव ८, अवांतर धावा २२, स्वरा कदम १-१२).
तृतीय क्रमांकाचा सामना ः सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक ः ८ षटकांत १ बाद ९२ (सई जोंधळे ३०, स्वस्ती आंबेकर १९, अवांतर धावा ३७, सई जोशी १-२३) वि.वि. अभिनव विद्यालय ः ८ षटकांत ५ बाद २३ ः अवांतर धावा १८, सई जोंधळे १-०, क्रिशा भिसे १-३, स्वस्ती आंबेकर १-३).
