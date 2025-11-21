न्यू इंग्लिश, सिटी इंटरनॅशनलचा पुढील फेरीत प्रवेश
न्यू इंग्लिश, सिटी इंटरनॅशनलचा पुढील फेरीत प्रवेश
१४ वर्षांखालील फुटबॉल ः
पुणे, ता. २१ : सदाशिव पेठ येथील न्यू इंग्लिश स्कूल, वानवडी येथील सिटी इंटरनॅशनल स्कूल व आंबेगाव सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूलने आगेकूच कायम ठेवत पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स फुटबॉल स्पर्धेतील १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात पुढील फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
भारती विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. न्यू इंग्लिश स्कूलने अटीतटीच्या सामन्यात पाषाण येथील लोकसेवा स्कूलवर पेनल्टीमध्ये ४-३ असा विजय नोंदविला. विजयी संघाकडून शौर्य वैशात, वीरेन हारेकर, रुद्र धायबर व अधिराज गुरव यांनी गोल नोंदवून संघाला रोमांचक विजय मिळवून दिला. दुसऱ्या लढतीत प्रणव इंगवलेच्या निर्णायक गोलच्या बळावर सिटी इंटरनॅशनल स्कूलने एरंडवणे येथील अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूलचा १-० गोलने पराभव केला.
तर अभिरादित्य रणदिवेच्या एकमेव गोलच्या आधारावर सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूलने हडपसरच्या छत्रभुज नरसी स्कूलला १-० असे पराभूत केले.
स्पर्धेतील अन्य सामन्यांमध्ये आर्यन वाजपेयीच्या दोन गोलांच्या बळावर हडपसर येथील बिल्लाबोंग इंटरनॅशनल स्कूलने कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूलला २-० अशी मात दिली. तर फुलगावच्या लोकसेवा इंग्लिश मीडियम स्कूलने महंमदवाडीच्या दिल्ली पब्लिक स्कूलला ३-० ने पराभूत केले. विजयी संघाकडून होन्काप वलिमने दोन व दिलात्सो नागाडंगने एक गोल नोंदविला. मिलेनियम नॅशनल स्कूलने वाकडच्या वॉलनट स्कूलला २-० गोलने आणि जे. एन. पेटिट टेक्निकल हायस्कूलने ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूलचा ६-० गोलने धुव्वा उडविला.
