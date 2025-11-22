‘इंफेन्ट जीसस’च्या स्टीफन कुमारचे हॅटट्रीकसह चार गोल
पुणे, ता. २२ : पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स १४ वर्षांखालील मुलांच्या फुटबॉल स्पर्धेत स्टीफन कुमार याने हॅटट्रीकसह नोंदविलेल्या चार गोलांच्या जोरावर वाकड येथील इंफेन्ट जीसस स्कूलने चिंचवडच्या एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूलचा ४-० असा सहज पराभव केला. डीएसके, विबग्योर, लोकसेवा, जे.एन.पेटिट आणि केंब्रिज इंटरनॅशनल संघांनी आगेकूच चालू ठेवली.
भारती विद्यापीठाच्या फुटबॉल मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. इंफेन्ट स्कूलच्या विजयाचा मुख्य शिल्पकार ठरलेल्या स्टीफनने ३ ऱ्या, ८ व्या, १२ व्या आणि २४ व्या मिनिटाला गोल नोंदविले. स्पर्धेतील धायरी येथील डी. एस. के. स्कूलने बिबवेवाडी येथील पुष्पा इंटरनॅशनल स्कूलवर ५-० गोलने विजय मिळविला. विजयी संघाकडून आरव कन्नालने सर्वाधिक तीन आणि अनय जोशी व मंदार देशपांडे यांनी प्रत्येकी एक गोल नोंदविला.
स्पर्धेतील अन्य सामन्यात येरवडा येथील विबग्योर हायस्कूलने वारजे येथील आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलवर ३-१ गोलने विजय मिळवून पुढील फेरीत प्रवेश निश्चित केला. विजयी संघाकडून सुशांत शिवरमण, कैरव शर्मा व लक्ष्य सैनानी यांनी गोल नोंदविले. विवान चव्हाणच्या तीन गोलांच्या बळावर आंबेगाव येथील सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूलने कर्वेनगरच्या मिलेनियम नॅशनल स्कूलला ४-० असे पराभूत करून आगेकूच कायम ठेवली.
याशिवाय फुलगाव येथील लोकसेवा इंग्लिश मिडियम स्कूलने कोथरूडच्या सिटी इंटरनॅशनल स्कूलला २-० असे पराभूत केले. दोन्ही गोल दिलात्सो नागाडंगने नोंदविले. अधिराज भिरंजेच्या दुहेरी गोलच्या बळावर जे. एन. पेटिट टेक्निकल हायस्कूलने हडपसरच्या विबग्योर हायस्कूल संघाला २-० असे तर चिंचवड येथील केम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलने टिळक रोड येथील न्यू इंग्लिश स्कूलला २-१ अशा गोल फरकाने मात दिली.
शुक्रवारी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भिलारेवाडी येथील आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलने बावधन येथील श्री चैतन्य स्कूलचा ३-० असा पराभव केला. आर्यन्सकडून आदित्य तारे, पार्शव दुगड व शिवांश पालने गोल नोंदविले. तर वेदस्व काकडेच्या दोन गोलांच्या आधारावर वडगाव येथील हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूलने हडपसरच्या विस्डम वर्ल्ड स्कूलला २-१ असे पराभूत केले.
