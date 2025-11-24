हेलिओस, जयहिंद, ऑलिंपसची आगेकूच
पुणे, ता. २४ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांच्या गटात
हेलिओस इंटरनॅशनल, ऑलिंपस स्कूल आणि जयहिंद हायस्कूल या संघांनी सोमवारी (ता.२४) विजय मिळविले. टिळक रस्ता येथील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या इंद्रजीत कळसकर याने अर्धशतक काढले. मात्र, ते निष्फळ ठरले.
कोद्रे फार्म येथे ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात हेलिओस इंटरनॅशनलने भारती विद्यापीठ रवींद्रनाथ टागोर स्कूलच्या संघावर ९ विकेट राखून विजय मिळविला. फलंदाज आयुष ललन सामन्याचा मानकरी ठरला. दुसऱ्या सामन्यात भांडगावच्या ऑलिंपस स्कूलने ससाणेनगरमधील न्यू इंग्लिश विद्यालयाचा १० विकेट राखून पराभव केला. अष्टपैलू कामगिरीबद्दल विजयी संघाचा आदित्य सोनवणे याला सामनावीराचा बहुमान मिळाला. तर तिसऱ्या सामन्यात पिंपरी येथील जयहिंद हायस्कूलने टिळक रस्ता येथील न्यू इंग्लिश स्कूलवर ८ विकेट राखून विजय मिळविला. पराभूत संघाच्या इंद्रजीत कळसकर याने अर्धशतक काढले. मात्र, अन्य फलंदाज लवकर बाद होत गेले. जयहिंदच्या शिवराज कापसे याने २४ चेंडूंत नाबाद ४१ धावा केल्या. त्याला सामनावीर किताबाने गौरविण्यात आले.
संक्षिप्त धावफलक
- भारती विद्यापीठ रवींद्रनाथ टागोर स्कूल : १० षटकांत ३ बाद ६७ (कियान छाबरिया नाबाद १५, सत्यजित बालवडकर १२, अनिश रेवळकर १-१२, आर्यन दांगट १-१०, दर्श ठाकरे १-१६) पराभूत वि. हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूल : ६.५ षटकांत १ बाद ६८ (आयुष ललन नाबाद ३०, यश बोरा १६, कर्तव्य राठोड १-१८).
न्यू इंग्लिश स्कूल, ससाणेनगर : १० षटकांत २ बाद ६६ (आदित्य शेंडे २४, अनुज जगताप नाबाद १६, मुकेश सिंगर १-११, आदित्य सोनवणे १-१४) पराभूत वि. ऑलिंपस स्कूल : ३.२ षटकांत बिनबाद ६८ (शिवम दिवेकर नाबाद ३२, आदित्य सोनवणे नाबाद २२).
न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता ः १० षटकांत ३ बाद ८४ (इंद्रजीत कळसकर ५४, श्रावण कदम २-१०, पवन डोपेवाड १-८) पराभूत वि. जयहिंद हायस्कूल ः ८.३ षटकांत २ बाद ८९ (वेदांत जाधव १-१६, वरुण गायकवाड १-२०).
